/660443/تعرف-على-آخر-تطورات-إصابة-بول-بوجبا-ومدة-غيابه

تلقى منتخب فرنسا لكرة القدم صدمة قوية بإصابة النجم بول بوجبا، أثناء تواجده في معسكر المنتخب الوطني، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصدر الاتحاد الفرنسي بياناً رسمياً، أفاد خلاله إصابة بوجبا في الفخذ الأيمن، وسيغيب عن مباراتي منتخب بلاده أمام كازاخستان يوم 13 نوفمبر، وفنلندا يوم 16 من الشهر نفسه".

تلقي فريق مانشستر يونايتد خسارة أمام غريمة التقليدي مانشستر سيتي، بنتيجة 0-2 في المباراة التى جمعتهما ظهر اليوم بالديربي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد".

و تحدث النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن المباراة قال ، "بدأنا المباراة بشكل سيئ للغاية، وتألق دى خيا أبقانا في المباراة، السيتي لعب بشكل جيد، إنهم لا يمنحونك فرصاً للفوز بالكرة عليهم، لذا امتدحهم ولكن يجب علينا أن نتحسن في الفترة المقبلة".

وجاء التشكيل مانشستر يونايتد كالأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بايلي

خط الوسط: بيساكا، ماكتومناي، فريد، شاو

خط الهجوم: فيرنانديز، رونالدو، جرينوود.

وجاء تشكيل السيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، دياز، ستونز، كانسيلو

خط الوسط: دي بروين، جوندجان، رودريجو

خط الهجوم: فودين، خيسوس، سيلفا.

وأصيب النجم الفرنسي مدافعه فاران خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخرج في الدقيقة 33 ولم يستطيع أستكمال اللقاء ودخل جرينوود بدلاً منه.

ويغيب فاران شهراً عن الملاعب كما أعلن مانشستر يونايتد منذ دقائق، بسبب معاناته من إصابة قوية في أوتار الركبة.