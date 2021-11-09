جدة - نرمين السيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن مركز قليوب مع وجود ضعف بالمدينة، نظرا لوجود كسر مفاجئ فى خط مياه رئيسى 1200 مم بمحطة مياه كوم أشفين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.