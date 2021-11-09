عمار البعدانى لمساء dmc: لا صحة لوجود متحور «هيهى».. و«دلتا» الأخطر عالميا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عمار البعدانى، أحد الأطباء بالمستشفيات الصينية الحكومية، إنه لا يوجد ما يعرف بمتحور جديد من فيروس كورونا يطلق عليه "هيهى"، مؤكدًا أنه مجرد شائعة تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض القنوات الفضائية.





وأضاف "البعدانى" خلال مداخلة له مع برنامج، مساء "دى إم سى" والذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، أن الوضع الوبائى فى الصين مستقر، إلا أنه ومنذ منتصف شهر أكتوبر الماضى، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وبناء عليه تم إغلاق بعض المدن، وعزلها. وأشار إلى أن الحالات الجديدة مصدرها من الخارج، ومعظمها من متحور "دلتا" الذى يعد الأخطر عالميا حتى اللحظة، لافتًا إلى وجود مناطق فى العاصمة بكين، صنفت ضمن الأعلى خطورة فى البلاد. وأوضح أن الصين، وضعت استراتيجية صارمة لمواجهة الوباء، مشيرًا أنها تعتبر "العشر إصابات" أمر خطير، وبالتالى تتخذ إجراءات عاجلة لعزل أى منطقة تسجل حالات بكورونا.

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