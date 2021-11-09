القوى العاملة: تعيين 486 شابًا والتفتيش على 201 منشأة بالأقصر

وأوضح الوزير، أن المديرية صرفت منحًا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً منها 7 منح مواليد بـ 14000 جنيه، و8 منح زواج واحدة بمبلغ 24000 جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، فضلاً عن عمل رعاية صحية لـ 117 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالى 6267 جنيها، فضلاً عن تسجيل 40 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر أكتوبر الماضى، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة.
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 163 منشأة، وإعادة التفتيش على 292 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 94 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 251 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتى تم إنذارها بها، وعمل 3 ندوات توعية.
وفى مجال التدريب المهنى، نفذت المديرية 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، والصوب الزراعية استفاد منها 40 شاب وشابة، كما تم عمل دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بالقرنة لـ 10 متدربات.
كما تلقت المديرية 18 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 2 شكوى منها إلى القضاء، و8 شكاوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 268 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.
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