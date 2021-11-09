مساء dmc.. العملات المصرية القديمة ثروة يصل سعر بعضها لمليون جنيه

وعرض برنامج "مساء dmc" تقريرا عن العملات المصرية القديمة، رصد فيه أهم العملات القديمة المطلوبة فى السوق، بالإضافة إلى أسعارها التى تصل إلى الملايين.
وكشف أحد هواة جمع العملات القديمة أن سبب ارتفاع العملات يعود إلى أن الطبعات المتاحة منها قليل جديد ومميز.
وأضاف بأن شلن الدولة المصرية وصل سعره إلى 20 ألف جنيه، وسعر ريال السلطان فؤاد ارتفع سعره من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
وأشار شخص آخر من هواة جمع العملات القديمة إلى أنه يبحث عن العملات المصرية القديمة ويقوم بشرائها حتى لو وصل سعرها لمليون جنيه، موضحًا سعر ريال السلطان فؤاد وصل لمليون جنيه.
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