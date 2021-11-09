مساء dmc فى جناح مصر بـ«إكسبو دبى».. العراقة تعزز المستقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح حمدى، خلال تصريحات له مع برنامج "مساء dmc"، أن ذلك النجاح يأتى فى إطار التخطيط المسبق منذ عامين قبل انطلاق فعاليات المعرض بداية من تصميم الجناح.

وأضاف أنه تم العمل على هذا الجناح من خلال مراحل عديدة، وتم تغيير العديد من فرق العمل، مؤكدًا أن أهم ما يميز الجناح المصرى أن تصميمه وتنفيذه من خلال مصريين والشركة التى تديره شركة مصرية ويعمل فيه أيادى مصرية.

ولفت إلى أن إدارة الجناح المصرى تتم من خلال شباب مصريين وهذه رسالة بجانب رسالة مصر فى المعرض، مشيرًا إلى أن رسالة الجناح المصرى هى "العراقة تعزز المستقبل".

واختتم: "نحن نقدم دعوة للسلام ومصر دولة سلام وتدعو دائمًا للسلام وهذه الرسالة نرسلها للعالم.. وشاشة المعرض تعرض قصة قناة السويس باعتبارها شريان التجارة العالمية، ونعكس فيها عزيمة وإرادة المصريين وقناة السويس لا تخص مصر وحدها ولكن تخص العالم كله".