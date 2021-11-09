العنانى يعقد اجتماعا مع ممثلى الشركة المنفذة للفيلم الترويجى لسانت كاترين

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدا الوزير لكل من الشؤون الفنية، والترويج، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، ومدير عام التخطيط والمتابعة ورئيس الحملة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

وقدم ممثلو الشركة خلال الاجتماع، عرضا تقديميا لمحتوى الفيلم والسيناريو الخاص به، والتى تقوم فكرته الرئيسية على إبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لموقع سانت كاترين كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمى.

وتعد سانت كاترين أحد أهم المحميات الطبيعية فى مصر، كما أنها تعد أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

