يعيش وحيدا فى العمرانية.. منظومة الشكاوى تستجيب لاستغاثة عم محمد

جدة - نرمين السيد - تفاعلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لمجلس الوزراء، مع استغاثة تم نشرها بأحد المواقع الإلكترونية، خاصة بـ "عم محمد" المواطن المسن القعيد الذى يعانى من تحديات صحية ومعيشية صعبة، بعد أن تركه أولاده وحيدا.





وقال الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن فريق عمل المنظومة رصد استغاثة، تم نشرها أمس تفيد بأن مواطنا مسنا قعيدا، يعيش وحيدا فى منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة بعد أن تخلى عنه ذووه، وأنه يعانى فى ظل ذلك من ظروف صحية ومعيشية سيئة.

وأضاف أنه بمجرد رصد الاستغاثة تم التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى، والتى قامت على الفور بتشكيل فريق عمل ضم عضوا من مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة، وأعضاء فريق "البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى" التابع للوزارة، حيث تم بحث ودراسة حالة المواطن.

وتابع الدكتور طارق الرفاعى: قمنا بمحاولات عديدة لإقناع المواطن بضرورة نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة، إلا أن المواطن رفض الاستجابة لذلك، لكنه طلب سرعة صرف معاش الضمان الخاص به، بالإضافة إلى طلبه مساعدة مالية لسد احتياجاته المعيشية والإنفاق على متطلباته الصحية.

وأشار الرفاعى إلى أن مؤسسة التكافل الاجتماعى بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الجيزة قررت صرف مساعدة مالية عاجلة له بقيمة 450 جنيها لمدة عام، وكذا تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية بشأن إدراج المواطن ضمن المستفيدين من المساعدات العينية (الأغذية)، وكما تم التنسيق بشأن توفير كرسى متحرك يساعده على التنقل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن صرف أغطية تقيه برد الشتاء، وفى ذات الوقت جار عرض مذكرة على المختصين بشأن سرعة إنهاء إجراءات صرف معاش "كرامة" للمواطن، وذلك مراعاة لظروف بتر ساقه.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم التنسيق أيضا مع المسؤولين بفريق "البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى" على الانتقال إلى المواطن مرة أخرى من أجل عرضه على أحد المستشفيات لإنهاء إجراءات صرف الأدوية المطلوبة له على نفقة الدولة.

