«الوزراء»: الخدمات الحكومية لن تتأثر بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن تأثر الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، عارٍ تمامًا من الصحة.





ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتأثر أى من الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين نتيجة نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، مُشدداً على أن عملية انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم تدريجياً، كما أنه لن يتم نقل أى من المصالح الحكومية الخدمية والتى تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين للعاصمة الإدارية خلال الفترة الحالية. وشدد المجلس على أن هناك نقلة نوعية ستشهدها كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطويرها باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات، حيث سيتم رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية، وإتاحتها للمواطنين إلكترونياً سواء على منصة مصر الرقمية عبر الرابط التالى"digital.gov.eg"، أو على دليل الخدمات العامة: بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية عبر الرابط التالى: "psm.gov.eg"، مُشيراً إلى أن عملية رقمنة الخدمات ستحدث طفرة فى طريقة أداء الأعمال، بما يساعد فى تسهيل آليات وإجراءات الخدمات، مع مراعاة أن تناسب هذه المنظومة الرقمية مع كافة فئات المجتمع.

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