وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن التعديل ليس الأول وهناك تجاوب واستجابة للمطالب المصرية فى هذا الإطار تمت أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تريد أن لا تشهد المنطقة الحدودية أى شكل من أشكال التهديد مرة أخرى.
وأوضح مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستجابة على المطلب يشير إلى حجم الثقة فى القوات المسلحة المصرية بعد نجاحها فى تحقيق إنجازات على الأرض وجعل المنطقة الشرقية أمنة.
وأشار إلى أن مصر اليوم تقوم بعمل شكل جديد من الانتشار العسكرى، والقوة الإضافية من حرس الحدود تعزز النجاح وتعطى ميزات نوعية للجانب المصرى وفق منظومة لتكون المنطقة طاردة لأى شكل من أشكال التهديد وأن تصبح عنوان للاستقرار وانطلاق مشروعات تنمية سيناء.
ونجحت اللجنة العسكرية المشتركة، بناءً على الاجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى، فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.
يأتى ذلك فى إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات، وفى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- عكاشة لـ مساء dmc: زيادة قوات حرس الحدود فى رفح عنوان للاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.