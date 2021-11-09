فيديو- عكاشة لـ مساء dmc: زيادة قوات حرس الحدود فى رفح عنوان للاستقرار

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها فى رفح يشير إلى النجاح فى إنجاز زيادة القوات وفق الملاحق الأمنية للاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل التى تنظم عمل القوات على الحدود، وهو ما يشير إلى مرونة الآلية الأمنية بين الطرفين.





وأضاف عكاشة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc"، أن التعديل ليس الأول وهناك تجاوب واستجابة للمطالب المصرية فى هذا الإطار تمت أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تريد أن لا تشهد المنطقة الحدودية أى شكل من أشكال التهديد مرة أخرى.

وأوضح مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الاستجابة على المطلب يشير إلى حجم الثقة فى القوات المسلحة المصرية بعد نجاحها فى تحقيق إنجازات على الأرض وجعل المنطقة الشرقية أمنة.

وأشار إلى أن مصر اليوم تقوم بعمل شكل جديد من الانتشار العسكرى، والقوة الإضافية من حرس الحدود تعزز النجاح وتعطى ميزات نوعية للجانب المصرى وفق منظومة لتكون المنطقة طاردة لأى شكل من أشكال التهديد وأن تصبح عنوان للاستقرار وانطلاق مشروعات تنمية سيناء.

ونجحت اللجنة العسكرية المشتركة، بناءً على الاجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى، فى تعديل الاتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح.

يأتى ذلك فى إطار اتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات، وفى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، واستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى.