متأثر بإصابته بكورونا.. وفاة الفنان الكبير أحمد خليل عن عمر يناهز 80 عاماً

توفى الفنان الكبير أحمد خليل في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عاما متأثر باصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأحمد خليل أصيب فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتشيع جنازة الفنان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم عقب صلاة الظهر.

وأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع" أمس الاثنين، أنه لا يعرف شيئا عن صحة الفنان أحمد خليل، وأن هاتفه المحمول مغلق، وهو نفس الشيء الذى أكدته الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الصحى بالنقابة، حيث أوضحت أن النقابة لم يصلها أى شيء بخصوص صحة الفنان أحمد خليل، ونسعى حاليا للتواصل معه، ولكن من الواضح أنه موجود في مكان ليس به شبكة أو هاتفه مغلق.

ويُعرض حالياً للفنان أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدمت أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.