بتقنية الهولجرام.. تركى آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم فى موسم الرياض

روج المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لحفل أم كلثوم عن طريق تقنية "الهولوجرام" داخل فعاليات البوليفارد بموسم الرياض، عبر حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، ونشر صورة لبوستر حفل أم كلثوم، وعلق عليها كاتبًا: "لأول مرة فى الوطن العربى.. عرض مسرحى عن رحلة الست أم كلثوم فى بوليفارد رياض سيتى".

وقدمت هيئة الترفية خلال الأيام الماضية، حفل العندليب عبد الحليم حافظ على طريقة تقنية الهليوجرام أيضًا وحضرها عدد كبيرمن الجاليات العربية.

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضى، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".