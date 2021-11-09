تركي آل الشيخ يرد على تهنئة ميسي له على فيلم "تشيللو"

وجه النجم الأرجنتيني ولاعب نادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، تهنئة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن الفيلم السينمائي "تشيللو".

ونشر ميسي صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"مبروك على الفيلم"، ليرد عليه آل الشيخ قائلا: "شكراً صديقي العزيز أعظم من يلعب كرة القدم في العالم الآن وأدعو الجميع لعدم متابعة العمل لا تشوفوه ! أنا عامله أشوفه وحدي ! وأهم شي يعجبني انا".

وكان تركي أل الشيخ طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب ليعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي جرى الإعداد له لمدة عامين في سرية كبيرة.

ومن المتوقع حضور ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان إلى الرياض لخوض مباراة ودية تحت مسمى كأس موسم الرياض أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر في يناير القادم.