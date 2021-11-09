تشييع جنازة الفنان أحمد خليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر

تشيع جنازة الفنان الكبير الراحل أحمد خليل بعد ظهر اليوم الثلاثاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد وفاته صباح اليوم عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا، حسبما أكد أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية.

وأصيب أحمد خليل فى الأيام الأخيرة من تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يعرض على قناة dmc، وتم نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية حتى توفى هناك.

وأكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع" أمس الاثنين، أنه لا يعرف شيئا عن صحة الفنان أحمد خليل، وأن هاتفه المحمول مغلق، وهو نفس الشيء الذى أكدته الفنانة نهال عنبر مسئولة الملف الصحى بالنقابة، حيث أوضحت أن النقابة لم يصلها أى شيء بخصوص صحة الفنان أحمد خليل، ونسعى حاليا للتواصل معه، ولكن من الواضح أنه موجود في مكان ليس به شبكة أو هاتفه مغلق.

ويُعرض حالياً للفنان الراحل أحمد خليل حكاية "حكايتي مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" في موسمه الثاني، بطولة ميرفت أمين، وأشرف زكي، هايدى رفعت، أحمد جمال سعيد، رحاب عرفة، شاهيستا سعد، عصام السقا، أحمد والى، رضوى جودة، ياسمين رحمى، وعدد من النجوم، من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتناقش مشكلة التراكمات بين الأزواج، وحدوث الطلاق بين الزوجين بعد 30 سنة من الزواج.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم.