رسميا.. اتحاد الكرة يعلن حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة مصر والجابون

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون المقرر إقامتها فى الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالى في استاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر نظيره الانجولى يوم الجمعة المقبل فى الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم، قبل مواجهة الجابون الثلاثاء المقبل ببرج العرب فى ختام تصفيات المونديال.

وأكد روجير دو سا مساعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن فترة تجمعات المنتخب مازالت قصيرة والجهاز الفني يحتاج لفترات أطول من أجل نقل خبراته وأفكاره للاعبين.

وقال روجير، في المؤتمر الصحفى قبل السفر إلى انجولا، إن مباراة أنجولا الجمعة المقبل في تصفيات كاس العالم صعبة للغاية، وليس معنى أن منتخب أنجولا ليس له حظوظ أن المباراة سهلة، مضيفا أن أنجولا ستلعب بلا ضغوط وستكون المباراة قوية وسنلعبها للفوز.

وعن اختيارات اللاعبين، قال روجير، إن الاختيارات تمت بدقة ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى المنتخب، وكذلك الاختيار لا يتم على أساس متوسط الأعمار الصغير فقط ولكن الخبرة والكفاءة، موضحا أن الاختيار يقوم على الأداء والمستوى المميز.

وتابع أن كيروش تعامل مع لاعبين فى أوروبا فى مختلف الأندية، ويعلم تماما قيمة العامل النفسى، وتعامل مع اللاعبين المصريين جيدا وجهزهم لهذه المباراة جيدا.

وأضاف: "نسعى للعب بشكل هجومى لكن المباراة المقبلة سنتعامل معها بحذر لأننا بنخوض المباراة خارج الملعب".

من ناحية أخرى، قرر شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى تنصيب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز قائدا للمنتخب الأولمبى في الفترة المقبلة، ويليه فى ارتداء شارة الكابتن العربى بدر ثم أحمد عيد، وتستمر المرحلة الأولى من معسكر المنتخب الأولمبى حتى يوم 13 نوفمبر الجارى، قبل أن تبدأ المرحلة الثانية وتضم لاعبى الممتاز ب وتنتهى يوم 16 من نفس الشهر.