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الحكومة تتابع تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية 

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة . 

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع وزراء التنمية لمحلية والزراعة والاسكان بشأن إزالة التعديات من على الاراضي الزراعية 

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التعدي على الاراضي الزراعية 

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء ، وكذا الإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل بإعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين. 

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الرقعة الزراعية 

حيث تم الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية والمرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور . 

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كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقاً لما تقدم به المواطن و حصول بعض المتقدمين على نموذج ( 10) الخاص بالتصالح على المخالفات .  حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء ، و عدم السماح مرة أخرى بأى تعديات على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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