/660446/نقل-الإعلامية-إيمان-عز-الدين-للمستشفى-بعد-تعرضها-لوعكة-صحية

تعرضت الإعلامية إيمان عز الدين مقدمة برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا»، لوعكة صحية مفاجئة نتيجة لاتفاع ضغط الدم، تسببت في دخلوها أحد المستشفيات، مطالبها متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الأزمة الصحية للإعلامية إيمان عز الدين.

إيمان عز الدين من داخل المشفى

نشرت إيمان عز الدين صورًا لها من داخل المستشفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: قدر الله وما شاء فعل القاتل الصامت.. ضغط عالي فجأة 180/90، تلات ساعات في المستشفى للسيطرة عليه، دعواتكم".

انضمام إيمان عز الدين لمذيعات الستات ميعرفوش يكدبوا

على الجانب الآخر، أعلن برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عن المذيعات الجدد للبرنامج، بعد الإعلان عن رحيل الإعلامية مفيدة شيحة والإعلامية سهير من البرنامج.

واستمرت الفنانة منى عبد الغني في تقديم البرنامج، لينضم إليها الثنائي إيمان عز الدين، وهبة الأباصيري.

ويعرض برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر شاشة سي بي سي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً.

إيمان عزت تتحدث عن علاقة الصداقة بين الأزواج

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، مقدمة البرنامج في إحدى حلقاته، إنه عند وجود علاقة الصداقة بين الأزواج من الأساس هذا يعنى وجود تزاوج فكرى بينهما وتقارب في وجهات النظر والرؤية في الحياة ولغاتهم واحدة.

وأضافت الإعلامية إيمان عز الدين، خلال تقديمها لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية سى بى سى، أن وجود الصداقه بين الازواج من البداية يجعل العلاقة ناجحة، والعكس عندما يتزوج اثنان عن حب فالمشاعر فقط هي من تحركت وهذه المشاعر قد تنطفئ في أي وقت.

وتابعت الإعلامية إيمان عز الدين، أنه عند الزواج العادى قد يكون الطلاق سببه أنهم ليسوا أصحاب لأن الزوج يحكى مشاكله لصديقه والزوجة تحكى مشكلاتها لأمها أو صديقتها ولا تتحدث مع زوجها وهذا يسبب مشكلات عديدة.

مسيرة إيمان عز الدين المهنية

وتعد الإعلامية إيمان عز الدين أوائل الإعلاميات العرب، والتي بدأت مشوارها في التلفزيون المصري وعمرها 12 عامًا، قبل أن تنشغل بدراستها، والتحقت بكلية الهندسة وأكملت الدراسة في إيطاليا.

والتحقت إيمان عز الدين براديو وتليفزيون العرب مع عام 1993، ووقتها لم يكن هناك أي قنوات تليفزيونية عربية.

وعادت إيمان عز الدين للتليفزوين المصري، كمقدمة أخبار، ثم مراسلة لبرنامج صباح الخير يا مصر، واستمرت فيه لـ10 سنوات.

وانتقلت إيمان عز الدين إلى شبكة قنوات أون تي في في برنامج صباح أون مع الإعلامي يوسف الحسيني، ثم قناة التحرير، وقناة تن، وقناة الحياة.

وتغيبت إيمان عز الدين عن الإعلام المصري لمدة تتراوح من 5 إلى 6 سنوات، قبل أن تعود عبر برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا.