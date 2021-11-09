/660447/خمسة-آلاف-مشجع-لمباراة-منتخب-مصر-والجابون-في-تصفيات-كأس-العالم

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة مصر والجابون المقرر اقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالي في ستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق شركة تذكرتي، كما تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي:

المقصورة الأمامية ٣٠٠ جنيه

الدرجة الأولى ١٠٠ جنيه

الدرجة الموحدة ٥٠ جنيه

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".