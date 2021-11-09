/660450/الإسماعيلي-يواصل-استعداداته-لمواجهة-للزمالك-تفاصيل

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه اليوم في الثامنة صباحا علي الملعب الفرعي بإستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعه الموافق ١٩ من الشهر الجاري.

ويرصد دوت الخليجالتفاصيل:

أبرز ملامح المران كانت كالتالي :-

قاد المران أحمد العجوز المدرب العام الجديد وعاونه كلا من محمد حمص ،أيمن كمال ، سيد توفيق .

بدء المران بمحاضرة فنية طالب فيها العجوز اللاعبين بفتح صغح جديدة والعوده للتألق من جديد وتحقيق نتائج ايجابية لتعديل مسار الفريق فى بطولة الدوري .

قسم الجهاز الفني الفريق إلي مجموعات و أدت كل مجموعه تدريبات علي الاستحواذ و تدريبات تكتيكية من أجل الإرتقاء بالمستوي الفني للفريق.

أدى الثنائي عبد الرحمن مجدي و شيلونجو تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب بسبب الشعور بالإجهاد.

راحة من التدريبات لشكري نجيب مهاجم الفريق بسبب التواء في الانكل في مران الأمس.

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، واليوم تأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو.

يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .