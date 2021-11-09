/660451/مصطفي-سالم-يطالب-الصحة-بمساواة-الاطقم-الطبية-عند-التوزيع-مستند

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة ضد الدكتور وزير الصحة بشأن تكليف الأطقم الطبية المساعدة من هيئة التمريض و الفنيين بمختلف تخصصاتهم بالمستشفيات الجامعية بالمحافظات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم وكيل خطة النواب بطلب بشأن المساواة بين الاطقم الطبية

المساواة بين الاطقم الطبية

وطالب النائب مصطفي سالم، خلال طلب الإحاطة وزارة الصحة بتكليف هذه الفئات للعمل بالمستشفيات الجامعية لمدة معينة من السنوات وبعدها يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل أقامتهم أسوة بزملائهم الحاصلين على ذات المؤهل وذات التخصص والذين تم تكليفهم للعمل بالمستشفيات التابعة لمديريات الصحة.

مديريات الصحة

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفي سالم، الى ضرورة المساواة بين جميع المكلفين سواء فى مديريات الصحة أو المستشفيات الجامعية وذلك لان المكلفين بالمستشفيات الجامعية الغالبية منهم يقطعون عشرات الكيلومترات وما يزيد للوصول إلى مقر عملهم ما يكلفهم وقت وجهد و يؤثر بالسلب على الأداء أثناء العمل فى حين من تنتهى مدة تكليفهم من نظرائهم بمديريات الصحة يتم نقلهم لأقرب مستشفى لمحل إقامته