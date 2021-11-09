«وداعًا أبي وأخي وصديقي».. شريف سلامة يودع الراحل أحمد خليل بكلمات مؤثرة

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ودع الفنان شريف سلامة بكلمات مؤثرة، الراحل أحمد خليل، الذي وافته المنية ،صباح اليوم، متأثرًا بفيروس كورونا.

دوت الخليج يرصد نعي الفنان شريف سلامة للراحل أحمد خليل.

شريف سلامة ينعي أحمد خليل بكلمات مؤثرة

نشر سلامة صورة أحمد خليل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها متأثرًا: "وداعًا الفنان أحمد خليل، لا يستطيع لساني عن التعبير عن الحزن الكبير".

وتابع: "خبر صادم وحزين، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. كان أبي وأخي وصديقي، تعجز الكلمات للتعبير عن شخص العظيم.. وداعًا أبي وصديقى، إلى جنة الرحمن بإذن الله".

رحيل أحمد خليل

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر، الفنان الكبير أحمد خليل عن عمر يناهز ال 80 عام، متأثرًا بفيروس كورونا.

تشيع جثمان أحمد خليل عقب صلاة الظهر

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد خليل

وكانت شهدت الحالة الصحية للفنان أحمد خليل أمس، تدهورًا كبيرًا بعد إصابته بفيروس كورونا، مما استدعى نقله إلى المستشفى للخضوع لبروتوكول العلاج اللازم، ووضعه تحت إشراف طبي مختص.

إصابة أحمد خليل بفيروس كورونا

يشار إلى أن خليل أُصيب بفيروس كورونا، أثناء كواليس تصوير «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا».

آخر أعمال أحمد خليل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خليل حكاية «حكايتي مع الزمن» ضمن مسلسل «إلا أنا»، والتي عدد كبير من النجوم منهم ميرفت أمين وأحمد جمال سعيد وهايدي رفعت وعصام السقا وشاهيستا سعد ورضوى جودة وحازم إيهاب، والحكاية تأليف أمين جمال وتحت قيادة المخرج أحمد حسن.

وتدور الحكاية الجديدة من مسلسل إلا أنا حول ميرفت أمين أم لديها 4 أبناء، عاشت معاناة شديدة مع والدهم ولكنها قررت الطلاق منه بعد أن زوجت بناتها الثلاث، لتبدأ صراعات ومشاكل أبنائها بسبب تلك الأزمة وتدور أحداث الحكاية في ذلك الإطار في جو درامي تشويقي.

وقدم أحمد خليل مسلسل "لحم غزال" في شهر رمضان الماضى، بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبد الغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.