/660454/قبل-مواجهة-أنجولا-أرقام-محمد-شريف-مع-الأهلي-ومنتخب-مصر

يدخل منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نظيرة انجولا، والتي من المقرر إقامتها يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن تصفيات كاس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خاض محمد شريف 64 مباراة مع الأهلي في جميع البطولات، سواء في الدوري المصري أو كأس مصر أو دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، ونجح في تسجيل 34 هدف أحرز شريف الأهداف في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر فقط، بواقع 4 أهداف في الدوري و3 في الكأس.

لم يشارك محمد شريف مع منتخب مصر في الكثير من المباريات، حيث كان استدعاءه الأول في نوفمبر 2020 خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

خاض شريف 6 مباريات مع المنتخب، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدف وحيداً.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".