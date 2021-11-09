تفاصيل مشروع «العدل الإلكترونى» لتحويل الصوت لنص مكتوب بالمحاكم

جدة - نرمين السيد - ونجحت وزارة العدل فى دمج الحلول التكنولوجية والاستفادة منها فى الارتقاء بالمنظومة القضائية فى مصر، عبر مشروعات تكنولوجية.
وشاركت الوزارة فى المعرض بدورته الحالية بـ16 مشروعًا، منها مشروع تسجيل جلسات المحاكم إلكترونيًا وتحويل الكلام الشفوى إلى محرر مقروء.
وبدأت وزارة العدل بتاريخ 4 سبتمبر الماضى المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.. إذ تم إطلاق مرحلته التجريبية فى جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية تمهيدًا لتعميمه على كل المحاكم.
ويقوم المشروع على استخدام الذكاء الاصطناعى فى منظومة التقاضى، من خلال برامج كل ما يجرى داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم وقرارات القضاة، إلى محرر مكتوب يطبع فى نهاية الجلسة ليوقعه القاضى وسكرتير الجلسة وفقًا للقانون.
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