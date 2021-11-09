رئيس الدستورية يثمن حرص السيسى على عدم التدخل فى شؤون القضاء

جدة - نرمين السيد - وقال مرعى فى مقابلة مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى اليوم، إن "الرئيس السيسى هو أول من وجه بأن يكون الأول من شهر أكتوبر عيدا للقضاء المصرى، كما أنه حريص كل الحرص على عدم التدخل فى شؤون القضاء.. وأكد أن استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه قاعدة ذهبية.

وأوضح المستشار مرعى أن مصر من أوائل الدول التى حاربت الإرهاب، مضيفا أن الدولة خاضت بقيادة الرئيس السيسى حربا شرسة وقادت معارك ضد الإرهاب حتى انتصرت عليه، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أول من يعمل بمبدأ سيادة القانون ويعلى مبدأ سيادة الدستور، وحينما انتهى الخطر الداهم من الإرهاب وتحقق الأمن والاستقرار لم يعد هناك حاجة لمد حالة الطوارئ، فتم إلغاؤه لتنعم البلاد بحريتها وديمقراطيتها.

وعن رقمنة الهيئات القضائية، أكد مرعى أن رقمنة العدالة ضرورة ملحة للمواطن المصرى وستقضى على بطء إجراءات التقاضى وستحقق السرعة والإنجاز.

وقال عن دور المرأة فى القضاء المصرى، إن المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تعيش أزهى عصورها فقد حصلت على كامل حقوقها وهى الآن تجلس على منصة القضاء فى جميع الهيئات والجهات القضائية.

وحول اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، أوضح أنها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والإجراءات التى حددها قانون إنشائها وهو القانون الصادر رقم 48 لسنة (1979)، إضافة إلى فض تنازع الاختصاص السلبية أو الإيجابية، وفض تناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، إلى جانب تفسير القوانين والتشريعات تفسيرا ملزما لجميع الجهات.

وقال عن معايير التعيين فى الهيئات القضائية - إنها معايير موضوعية تعتمد على التقدير فى كليات الحقوق، فمجموع الدرجات أساس التعيين، مؤكدا أن القضاء المصرى كله يؤدى دوره على أكمل وجه ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصرى.

