وزيرة البيئة تناقش استعدادات مصر لتسلم رئاسة مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع ألوك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ الحالى COP26، لمناقشة استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وسبل تنفيذ آليات التمويل من أجل العمل المناخى، والخروج بنتائج فعالة وملزمة وعادلة تضع اتفاق باريس حيز التنفيذ وتراعى مصالح كافة الدول خاصة الأكثر تأثرا بتغير المناخ كالدول النامية والإفريقية.





تناول اللقاء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات المزمع مناقشتها فيه والتركيز عليها، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تحديد الموضوعات سيعتمد بشكل أساسى على ما سينتهى إليه مؤتمر جلاسكو وما سيخلفه من نقاط عالقة. كما ناقش الطرفان بعض النقاط الخلافية فى المفاوضات، حيث قدمت مصر للجانب الانجليزى رؤيتها لمواجهة تلك النقاط، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات تمويل المناخ والشفافية والمادة السادسة المعنية بالكربون والتكيف والخسائر والأضرار. وتناول اللقاء أيضا المبادرات التى تم اطلاقها فى مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26، والتى ستستمر حتى مؤتمر المناخ القادم COP27. وأشاد الجانب الإنجليزى بتعاون مصر ومشاركتها الفعالة لإنجاح مؤتمر المناخ، ورحب بالتعاون مع مصر فى الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27. جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية فى فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، والتى تتضمن مجموعة من اللقاءات والمشاركات المميزة فى أجنحة وفعاليات المؤتمر.



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