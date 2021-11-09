شيخ الأزهر يعزى النيجر فى ضحايا حريق بمدرسة للأطفال

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة النيجر، قيادة وشعبا، فى ضحايا الحريق الذى نشب أمسِ الاثنين، فى إحدى المدارس بمدينة "مارادى" الواقعة جَنُوب النيجر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.





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