قطار يصطدم بلودر ويخرج عن القضبان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أنه أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو 155.800 بين العلمين/ سيدى عبدالرحمن خط القبارى /مرسى مطروح.
وأفادت: "كان قد تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور، وتم إطلاق السارينة أكثر من مرة، ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات، ما أدى إلى اصطدام القطار به أدى إلى خروج الجرار وجميع العربات، وجميع عجلاتهم، عن القضبان، واحتمال وفاة سائق اللودر، وجار المتابعة، ولا توجد إصابات بين ركاب القطار".
وأهابت هيئة السكك الحديدية بقائدى المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الأماكن المخصصة للعبور، تجنبًا لوقوع مثل هذه الحوادث.
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