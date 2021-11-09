مع 297 سجنا و143محكمة.. تفاصيل مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد

جدة - نرمين السيد - وضمن المشاريع التى تشارك بها الوزارة مشروع إدارة الجلسات وتجديد الحبس عن بعد، والذى يأتى استكمالا لخطة "العدل" فى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى إدارة منظومة العدالة، وسعيها لتكامل الحلول التقنية التى اعتمدتها فى تطوير آليات العمل داخل المحاكم.

بدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد، المنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إطلاق المشروع بجلسات تجديد الحبس عن بعد بمحاكم شمال القاهرة الابتدائية، جنوب القاهرة الابتدائية، وهو المشروع الذى يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعى فى أدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد التى تباشر فى 143محكمة استئنافية، وابتدائية وجزئية مربوطة بعدد 297سجنا عموميا ومركزيا وقسم شرطة، على نحو يمنع التداخل فى مواعيد نظر الجلسات، ويحقق الشمال الإلكترونى لكافة عناصر منظومة تجديد الحبس الاحتياطى عن بعد.