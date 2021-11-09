«فضل الدفاع عن الوطن» فى ندوة توعوية لقافلة الأزهر بمطروح

وألقى أعضاء القافلة اليوم محاضرة بكليتى اللغات والآثار بجامعة مطروح، تناولت فضل الدفاع عن الوطن ومكانته فى نفوس أبنائه، مستعرضة الانحرافات الفكرية للجماعات المتطرفة، كما تناولت ظاهرة التنمر وسوء الظن والغيبة والنميمة، وعلاج التعصب والغش والخداع والأنانية.
وفى كُلْيَة علوم البِترول بجامعة مطروح؛ أوضح أعضاء القافلة ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، فضلًا عن كيفية حماية النفس والغير من الوقوع فى براثن الأفكار المتطرفة والآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل مع توضيح الاستخدام الإيجابى لها.
هذا وتعقد القافلة مساء اليوم بمقر النادى الاجتماعى بمدينة مطروح؛ ندوة تثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تدور حول حسن إدارة الوقت وأهميته فى الحياة، فضلًا عن تحديد الأهداف والتخطيط للنجاح.
تهدف القافلة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعى المجتمعى والأسرى، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، ودعم أبناء الوطن فى الدفاع عنه وعن مقدراته والحد من ظاهرة التطرف ومواجهتها.
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