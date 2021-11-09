السكة الحديد تصدر بيانا بشأن اصطدام قطار ركاب محرم بك / الضبعة...

اعلنت هيئه السكك الحديديه في بيان صادر عنها اليوم اصطدام قطار ركاب محرم بك / الضبعة بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين العلمين / سيدي عبد الرحمن يوم ٩/١١/٢٠٢١ الساعة ٨.٣٥ أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو ١٥٥.٨٠٠ بين العلمين/ سيدي عبد الرحمن خط القباري /مرسى مطروح
وحيث كان قد تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة اكثر من مره ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار
و تهيب هيئه السكك الحديديه بالساده قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الاماكن المخصصه للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث
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