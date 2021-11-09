هيئة الدواء المصرية تضيف دواء جديدا لجدول المخدرات

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدد اليوم، الصادر في 9 نوفمبر 2021، قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 481 لسنة 2021، بشأن إضافة المجموعة indo le - carboxamido وأملاحها ونظائرها لجدول مكافحة المخدرات.
وينص القرار على اضافة المجموعة الجديدة وأملاحها ونظائرها واستراتها وايثيراتها، وأملاح نظائرها واستراتها، ومستحضراتها أينما وجدت إلى الفقرة القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
ونصت المادة الثانية للقرار على نشره في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
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