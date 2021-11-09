شعراوى يوجه الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بحملات لرفع الإشغالات والمخلفات من امام مستشفى...

في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لشكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها وإزالة الاشغالات والمخالفات بصورة يومية .

تلقت وزارة التنمية المحلية ، شكاوي من عدد من الأطباء العاملين بمستشفى قصر العينى بحى مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة باحتلال الباعة الجائلين للأرصفة المحيطة بالمستشفى ووجود بعض الاشغالات والمخالفات الآخرى لعدد من المقاهى والمحلات في المنطقة.

على الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الاستجابة للشكوي وحلها .

وتم شن عدد من الحملات على المنطقة المحيطة بمستشفى قصر العيني بالتنسيق بين شرطة المرافق والاشغالات والإدارات المعنية بحى مصر القديمة تحت إشراف ومتابعة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية ، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات والمخالفات التي كانت موجودة بالمنطقة .

ووجه اللواء محمود شعراوى ، بالمرور علي تلك المنطقة بصورة مستمرة للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخرى .