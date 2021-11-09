في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لشكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها وإزالة الاشغالات والمخالفات بصورة يومية .
تلقت وزارة التنمية المحلية ، شكاوي من عدد من الأطباء العاملين بمستشفى قصر العينى بحى مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة باحتلال الباعة الجائلين للأرصفة المحيطة بالمستشفى ووجود بعض الاشغالات والمخالفات الآخرى لعدد من المقاهى والمحلات في المنطقة.
على الفور وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الاستجابة للشكوي وحلها .
وتم شن عدد من الحملات على المنطقة المحيطة بمستشفى قصر العيني بالتنسيق بين شرطة المرافق والاشغالات والإدارات المعنية بحى مصر القديمة تحت إشراف ومتابعة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية ، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات والمخالفات التي كانت موجودة بالمنطقة .
ووجه اللواء محمود شعراوى ، بالمرور علي تلك المنطقة بصورة مستمرة للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعراوى يوجه الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بحملات لرفع الإشغالات والمخلفات من امام مستشفى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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