رونالدينيو يهنئ تركى أل الشيخ على فيلمه "تشيللو"

هنأ النجم البرازيلى رونالدينيو، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان عن الفيلم السينمائي "تشيللو".

ونشر رونالدينيو صورة لبوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق :" تهانينا على الفيلم القادم يا صديقي تركى آل الشيخ! التشيلو في عام 2022".

وكان تركي أل الشيخ طرح روايته "تشيللو" في معرض الرياض الدولي للكتاب ليعلن بعدها تحويلها إلى فيلم سينمائي جرى الإعداد له لمدة عامين في سرية كبيرة.

ومن المتوقع حضور ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان إلى الرياض لخوض مباراة ودية تحت مسمى كأس موسم الرياض أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر في يناير القادم.