تركي آل الشيخ يعلن تنظيم حفلتين لعمر كمال في موسم الرياض 11و12 نوفمبر الجارى

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفلتين للفنان عمر كمال ضمن فعاليات موسم الرياض يومي 11 و 12 نوفمبر الجاري، ونشر بوستر الحفل عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، ليرد عليه عمر كمال قائلا :"شكرا لمعالي المستشار تركى ال شيخ على ثقتك وانك بتقدم كل الالوان ف موسم الرياض .. وان شاء الله اكون عند حسن ظنك واعمل حفلات تعجب الشعب السعودىً".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".