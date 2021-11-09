رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسى حريص على عدم التدخل فى شئون القضاء

ثمن رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعى، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على عدم التدخل فى شئون القضاء.

وقال مرعى - فى مقابلة مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري اليوم الثلاثاء، إن " الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو أول من وجه بأن يكون الأول من شهر أكتوبر عيدا للقضاء المصري، كما أنه حريص كل الحرص على عدم التدخل في شؤون القضاء .. وأكد أن استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه قاعدة ذهبية.

وأوضح المستشار مرعي أن مصر من أوائل الدول التي حاربت الإرهاب، مضيفا أن الدولة خاضت بقيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حربا شرسة وقادت معارك ضد الإرهاب حتى انتصرت عليه، مشيرة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من يعمل بمبدأ سيادة القانون ويعلي مبدأ سيادة الدستور، وحينما انتهى الخطر الداهم من الإرهاب وتحقق الأمن والاستقرار لم يعد هناك حاجة لمد حالة الطوارئ، فتم إلغاؤه لتنعم البلاد بحريتها وديمقراطيتها.

وعن رقمنة الهيئات القضائية، أكد مرعي أن رقمنة العدالة ضرورة ملحة للمواطن المصري وستقضى على بطء إجراءات التقاضي وستحقق السرعة والانجاز.

وقال - عن دور المرأة في القضاء المصري- إن المرأة المصرية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيش أزهى عصورها فقد حصلت على كامل حقوقها وهي الآن تجلس على منصة القضاء في جميع الهيئات والجهات القضائية .

وحول اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، أوضح أنها تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح بالإجراءات التي حددها قانون إنشائها وهو القانون الصادر رقم 48 لسنة (1979)، إضافة إلى فض تنازع الاختصاص السلبية أو الإيجابية، وفض تناقض الأحكام الصادرة من الجهات القضائية، إلى جانب تفسير القوانين والتشريعات تفسيرا ملزما لجميع الجهات.

وقال -عن معايير التعيين في الهيئات القضائية - إنها معايير موضوعية تعتمد على التقدير في كليات الحقوق، فمجموع الدرجات أساس التعيين، مؤكدا أن القضاء المصري كله يؤدي دوره على أكمل وجه ولا ينشد سوى تحقيق الترضية القضائية للشعب المصري.