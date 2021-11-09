النائبة رشا اسحق تكشف لـ دوت الخليج عن خطة عمل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ الفترة القادمة

/660455/النائبة-رشا-اسحق-تكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-خطة-عمل-لجنة-حقوق-الإنسان-بمجلس-الشيوخ-الفترة-القادمة

قالت النائبة رشا اسحق امين سرلجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، ان اللجنة اجتمعت امس، الاثنين، لاستكمال مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز حقوق الانسان علي مدار ٥ سنوات من ٢٠٢١ _ ٢٠٢٦، و ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ من اللجان النوعية المختلفة بالمجلس .

حقوق الانسان بالشيوخ

وأكدت النائبة فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، ان لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ تعطى اهمية خاصة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها الاربعة، و انها تتضمن المفهوم الشامل لكافة حقوق الانسان، الحقوق المدنية و السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية و الثقافية، حقوق الإنسان للمرأة و الطفل و ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، التثفيف و بناء القدرات في مجال حقوق الانسان.

ولفتت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، الى ان خطة الدولة المصرية تقوم علي دعم و تعزيز حقوق المواطن المصري في كل المجالات و لكل فئات المجتمع .

كما إشارت إلى أن اعضاء لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي، أكدوا ان الاستراتيجية تحتوي علي عدة محاور و تحتاج الي مناقشات واسعة حتي يكون اسهام اللجنة اسهاما حقيقيا عن طريق طرح توصياتها و مقترحاتها للجهات و الوزارات المعنية المختلفة ، مع التأكيد علي ضرورة التنسيق الكامل و تضافر الجهود المبذولة للوصول بمصر الي المكانة التي تليق بها بين الامم ، و تحقيق احلام و طموحات شعبها في الاستقرار و التنمية المستدامة.

كما اوضحت، اسحق، أن جميع اعضاء لجنة حقوق الانسان و التضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ. يهتمون ببحث تعزيز تطبيق معايير حقوق الانسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و العمل علي التصدي لأوجه النقص و التغلب علي التحديات المتراكمة .