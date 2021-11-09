/660458/السكة-الحديد-تعلن-اصطدام-قطار-ركاب-محرم-بك-الضبعة-بلودر-بدون-أرقام

اعلنت هيئه السكك الحديديه في بيان صادر عنها اليوم اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة بلودر بدون أرقام من مكان غير مخصص للعبور بكم 115 بين العلمين / سيدي عبد الرحمن يوم ٩/١١/٢٠٢١ الساعة ٨.٣٥ أثناء مسير قطار ركاب محرم بك الضبعة بكيلو ١٥٥.٨٠٠ بين العلمين/ سيدي عبد الرحمن خط القباري /مرسى مطروح .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة بلودر

حادث قطار

وقالت هيئة السكة الحديد ، أنه تلاحظ لسائق القطار عبور لودر السكة فجاء من مكان غير مخصص للعبور وتم إطلاق السارينة اكثر من مره ولم يمتثل سائق اللودر للتحذيرات ،مما أدى إلى اصطدام القطار به أدي إلي خروج الجرار وجميع العربات وجميع عجلاتهم عن القضبان واحتمال وفاة سائق اللودر وجاري المتابعة ولا توجد إصابات بين ركاب القطار.

و تهيب هيئه السكك الحديديه بالساده قائدي المركبات والسيارات بالالتزام بالمرور والعبور من الاماكن المخصصه للعبور تجنبا لوقوع مثل هذه الحوادث.

سيمز الالمانية

هذا والتقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، برولاند بوش رئيس شركة سيمز الألمانية العالمية لمتابعة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة/ العلمين/ مطروح ودعم التعاون المشترك في تنفيذ شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر بإجمالي اطوال حوالي 2000كم.

في بداية الاجتماع أشاد رئيس سيمز بالنجاح الذي يشهده معرض ومؤتمر النقل الذكي TrANS MEA 2021 وبحجم المشاركة الفعالة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل مؤكدا على الالتزام التام بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في إشارات، واتصالات، وأعمال السكة، وأعمال كهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، وكذلك توريد وتركيب أعمال السكة (القضبان – المفاتيح)، فضلاً عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها وفقاً للتوقيتات المحددة بالتزامن مع الأعمال المدنية والإنشائية لجسر ومحطات المشروع الجاري تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية الوطنية، ثم تطرقت المباحثات الى المفاوضات الجارية بين الجانبين لسرعة توقيع عقد الخط الثاني من الشبكة وهو خط (السادس من أكتوبر/ اسوان) والخط الثالث وهو خط (الغردقة /سفاجا/ قنا/ الاقصر ) ليمثل هذا التعاون انطلاقة كبرى في مجال التعاون المشترك .