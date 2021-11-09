/660459/ولاء-التمامي-تتقدم-بطلب-إحاطة-لـلحكومة-بشأن-ازدياد-ظاهرة-العنف-المجتمعي-لدراسة-أسبابها-ووضع-حلول-لها
تقدمت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء المختصون وذلك بشأن ازدياد حالات العنف المجتمعي في الفترة الأخيرة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة ولاء التمامي بطلب إحاطة بشأن ازدياد العنف المجتمعي
العنف المجتمعي
وأوضحت "التمامي" في طلبها، اليوم، أن ظاهرة العنف المجتمعي ازدادت في السنوات الأخيرة في مجتمعنا وأصبحت تؤرق الجميع وتهدد السلم الاجتماعي الان يوميا نسمع عن حوادث بشعة تهز المجتمع، ولذا علينا الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة تواجهه المجتمع ويجب البحث عن أسبابها ووضع حلول لها حتى لا تدمر المجتمع.
الوعي الديني
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تنامي تلك الظاهرة منها ما هو اقتصادی و اجتماعی وثقافي، وضعف الوازع الديني، والدراما التي أصبحت تلعب بشكل كبير في عقول الشباب وأصبح التقليد للمشاهد السيئة ظاهرة، الأمر الذي يستدعي دراسة تلك الظاهرة ووضع خارطة طريقة لحلها. وأشارت "التمامي" إلى أن النتائج التي قد تعكسها حالة العنف المجتمعي في حال تطورها وانتشارها هي خطيرة وكارثيه على المجتمع والدولة، لافتة إلى أنه هناك من يقتل أسرته ومن يقتل جارة ومن يغتصب ومن يشعل النار في أسرته ومن يجرد والدته من ملابسها ويقتلها ومن تقتل زوجها وغيرها من الجرائم الحديثة والغريبة على المجتمع. وأكد النائبة، أن ذلك ينعكس سلبًا على جميع مقومات أي دولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بكل أنواعها الصحية والتعليمية وغيرها ، ناهيك عن التمرد على القانون وغيرها من النتائج الخطيرة ليس أقلها تراجع هيبة الدولة والتفسخ الاجتماعي خاصة بعد انتشار الجريمة داخل الأسرة الواحدة. وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة أسباب تلك الظاهرة ووضع علاج لها مع السادة المسئولين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولاء التمامي تتقدم بطلب إحاطة لـلحكومة بشأن ازدياد ظاهرة العنف المجتمعي لدراسة أسبابها ووضع حلول لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.