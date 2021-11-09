/660459/ولاء-التمامي-تتقدم-بطلب-إحاطة-لـلحكومة-بشأن-ازدياد-ظاهرة-العنف-المجتمعي-لدراسة-أسبابها-ووضع-حلول-لها

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة ولاء التمامي بطلب إحاطة بشأن ازدياد العنف المجتمعي

العنف المجتمعي

وأوضحت "التمامي" في طلبها، اليوم، أن ظاهرة العنف المجتمعي ازدادت في السنوات الأخيرة في مجتمعنا وأصبحت تؤرق الجميع وتهدد السلم الاجتماعي الان يوميا نسمع عن حوادث بشعة تهز المجتمع، ولذا علينا الاعتراف بأن هناك مشكلة كبيرة تواجهه المجتمع ويجب البحث عن أسبابها ووضع حلول لها حتى لا تدمر المجتمع.

الوعي الديني

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى تنامي تلك الظاهرة منها ما هو اقتصادی و اجتماعی وثقافي، وضعف الوازع الديني، والدراما التي أصبحت تلعب بشكل كبير في عقول الشباب وأصبح التقليد للمشاهد السيئة ظاهرة، الأمر الذي يستدعي دراسة تلك الظاهرة ووضع خارطة طريقة لحلها. وأشارت "التمامي" إلى أن النتائج التي قد تعكسها حالة العنف المجتمعي في حال تطورها وانتشارها هي خطيرة وكارثيه على المجتمع والدولة، لافتة إلى أنه هناك من يقتل أسرته ومن يقتل جارة ومن يغتصب ومن يشعل النار في أسرته ومن يجرد والدته من ملابسها ويقتلها ومن تقتل زوجها وغيرها من الجرائم الحديثة والغريبة على المجتمع. وأكد النائبة، أن ذلك ينعكس سلبًا على جميع مقومات أي دولة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بكل أنواعها الصحية والتعليمية وغيرها ، ناهيك عن التمرد على القانون وغيرها من النتائج الخطيرة ليس أقلها تراجع هيبة الدولة والتفسخ الاجتماعي خاصة بعد انتشار الجريمة داخل الأسرة الواحدة. وطالبت عضو مجلس النواب، بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لدراسة أسباب تلك الظاهرة ووضع علاج لها مع السادة المسئولين.