/660463/الاتحاد-الألماني-يعلن-إصابة-أحد-لاعيبه-بفيروس-كورونا-تفاصيل

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إصابة أحد لاعيبه بفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، حيث جاءت نتيجة اختبار لاعب واحد إيجابية وبدون أعراض حالياً ، وتم إصدار أوامر لحجر أربع لاعبين آخرين اعتبروا على اتصال وثيق باللاعب المصاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحقق المنتخب الألماني الفوز على منتخب شمال مقدونيا بالجولة الثامنة بدور المجموعات، برباعية نظيفة دون رد.

أهداف المباراة

سجل المهاجم الخطير تيمو فيرنر هدفين وكشر المنتخب الألماني لكرة القدم عن أنيابه في الشوط الثاني لينتزع بطاقة التأهل الأولى من القارة الأوروبية إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر بفوزه الساحق 4 / صفر على مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية اليوم الاثنين في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وضمن المنتخب الألماني صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 21 نقطة من سبعة انتصارات مقابل هزيمة واحدة كانت أمام منتخب مقدونيا الشمالية بالذات.

أبرز أحداث اللقاء

في سكوبي عاصمة مقدونيا الشمالية ، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي رغم الهيمنة شبه التامة للمانشافت على مجريات المباراة من خلال نسبة استحواذ على الكرة بلغت أكثر من 70 % حيث أهدر الفريق كل الفرص التي سنحت له.

وفي الشوط الثاني ، سجل كاي هافيرتز وتيمو فيرنر هدفين للمانشافت في الدقيقتين 50 و70 اثر تمريرتين رائعتين من زميلهما توماس مولر الذي رفع رصيده من صناعة الأهداف في التصفيات الحالية إلى سبعة.

وأضاف فيرنر الهدف الثاني له والثالث للمانشافت في الدقيقة 74 رافعا رصيده إلى خمسة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع الفريق في التصفيات الحالية.