فيديو.. إزالة 40 حالة تعد على أراض زراعية بالجيزة

جدة - نرمين السيد -

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات متابعة ورصد أى حالات للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مشيرا إلى أن أعمال إزالة التعديات قد شملت قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة 25 حالة تعدى على أراضى زراعية بالبناء المخالف، شملت إزالة 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان 4200 متر تقريبا.

بالإضافة إلى إزالة 10 حالات بمساحة 2 فدان وقيراط بقرية بنى سلامة وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية أبو غالب عباره عن الشروع فى بناء مبنى به (3) محلات بالطوب الأبيض والبلوك وتم إزالته، كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة (305).

وفى مركز ومدينة أطفيح تمت إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقريتى الكدايه والقبابات، كما قامت مدينة الحوامدية بإزالة 3 حالات تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 1750 متر وجار الاستكمال، وقام مركز ومدينة الصف بإزالة تعديات بالبلوك الأبيض على ارتفاع 3 أمتار بطول 20 مترا بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط بإزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراض زراعية بمساحة 435 مترا بقرى برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل، الى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على أراضى زراعية بعزبة الأبعدية.