إنفوجراف.. أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد رقم 14 من إصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 2 وحتى 8 نوفمبر الجارى الجارى.





وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، وتم ضبط 855 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر، وتحرير 12 محاضر بالمخالفات، كما تم تحصين 3304 رؤوس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الماشية والطاعون، وتحصين 181 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية خول المعاملات بمحصول القمح، وتوعية المزارعين بتسوية الأرض بالليزر قبل عمليات الزراعة، كما تم البدء فى زراعة حقل إرشادى بمحصول الطماطم بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات، وتم ضبط حوالى 4 أطنان من المبيدات والمخصبات المنتهية الصلاحية وغير المسجلة بوزارة الزراعة، وأعلنت أيضا استمرار حملات التصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتم إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية، وعقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الرى الحديث وتبطين المساقى، كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية قافلة بيطرية مجانية بقرية القصبى شرق بمركز الحسينية، وفحصت القافلة وعالجت 92 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة و76 رأس ماشية ضد الأمراض التنفسية وإجراء المسح التناسلى الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 57 رأس ماشـية، وتم تجريع 338 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 374 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض الوبائية، كما تم المرور على 4 مراكز لبيع الأدوية البيطرية وأسفرت الحملة التفتيشية عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط 460 عبوة "مجهول المصدر - منتهى الصلاحية" و3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظ الدقهلية، اجتماع لمديرى الإدارات الزراعية بالمراكز ورؤساء أقسام حماية الأراضى لمتابعة حصر التعديات على الأرض الزراعية ومواقفها من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرار حملات التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وذلك خلال حملات مكثفة، وتم إزالة حالات تعدى على الأرض الزراعية بمناطق غرب النوبارية وشمال التحرير، كما استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وتفقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمديرية واطمأن على سير العمل بمنظومة دعم المزارع لضمان تنفيذ مهام الحيازة الالكترونية بالدقة والسرعة المطلوبة، كما عقد اجتماعا لمتابعة ما تم فى منظومة كارت الفلاح الذكى.

كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية ممثلة فى أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم، حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، وتم ضبط 106 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 3 محاضر بالمخالفات، كما كشفت على 203 آلاف و313 دواجن، بالإضافة إلى تحصين 7 ملايين طائر فى المزارع، ونحو 50 ألف طائر تربية، وتحصين 145888 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز منذ أول يناير وحتى الآن، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد باستلام وتوزيع تقاوى الحقول الإرشادية لمحصول الشعير للموسم الزراعى الجديد لعدد 6 حقول إرشادية، كما تم عقد اجتماع لمديرى الإدارات لمناقشة الاستعدادات التى تقوم بها مديرية الزراعة للموسم الشتوى من توفير مستلزمات الإنتاج من التقاوى والأسمدة والمبيدات بالجمعيات الزراعية بورسعيد مع الالتزام بضوابط الصرف للأسمدة.

ومرت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، على زراعات الفراولة القائمة على نظم الرى الحديث، والمحمل عليها ثوم، كما تم التأكيد على استمرار الجهود التوعوية والإرشادية، كما تم زيارة مقر الوحدة المحلية بكفر المنازلة للتنسيق لتنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأقصى سرعة ممكنة، كما شنت مديرية الطب البيطرى حملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين، وتم ضبط طن و741 كجم لحوم ومصنعاتها وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذبح خارج المجازر، وتحرير 22 محاضر بالمخالفات، كذلك تم تنفيذ حملة مشتركة للمرور على محلات المبيدات والمخصبات الزراعية بنواحى بندر ومركز الفيوم وتم فحص بعض المبيدات والمخصبات الزراعية بالمحلات، كما تم المرور على زراعات البنجر والقمح والبرسيم ومختلف الزراعات الموجودة بمركز الفيوم للاطمئنان على الحالة الزراعية لبعض المحاصيل الشتوية، كما تم عقد اجتماع مع مسؤولى المحاصيل الزيتية والارشاد بالمديرية لمتابعة آخر التطورات فى تسويق محصول دوار الشمس الزيتى، كما تم عقد اجتماع مع مسؤولى التنمية الريفية على مستوى المحافظة بشأن سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها مراكز التنمية الريفية، كما أعلنت أيضا استمرار حملاتها للتصدى وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، فى مراكز: الفيوم، اطسا، سنورس، كما مرت مديرية الطب البيطرى، على محلات عرض وبيع اللحوم وأسفرت الحملة عن ضبطحيث تمكنت اللجنة من عمل 13 محضر لذبح لحوم خارج المجازر وتم ضبط كبده مجمده غير صالحه للاستهلاك الآدمى وتم ضبط جمبرى مجمد.