3 وزراء يتابعون توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة.





وتم خلال اللقاء، وفقا لبيان صحفى، استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والجهود الحالية لإزالة أى تعديات والإزالة الفورية لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء، وكذا الإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أى تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، حيث تم الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة، لمنع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية والمرور الدورى لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أى تعديات وإزالتها على الفور.

شهد الاجتماع أيضا استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التى تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء فى الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقاً لما تقدم به المواطن وحصول بعض المتقدمين على نموذج 10 الخاص بالتصالح على المخالفات.

حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدم السماح مرة أخرى بأى تعديات على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات.