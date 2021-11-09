المفتى: الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى تقدر قيمة الإنسان

جدة - نرمين السيد - ودلل المفتى بقول الله تعالى عن المهمة الأولى: {هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها}، وقال عن الثانية: {وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة}، ثم جعل الإسلام الإصلاحَ من جملة التكاليف الشرعية. ويُفهَم هذا الوجوب مما ورد فى النصوص الإلهية من الحديث عن عاقبة إهمال القيام بواجب الإصلاح؛ قال تعالى: {فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ}، ففى الآية الكريمة يُبيِّنُ الله تبارك وتعالى أن سبب نجاة الأمم من الهلاك ليس فى صلاح أهلها فقط، وإنما فى إصلاحهم وقيامهم بهذا الواجب.

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للقضية السكانية"، الذى يقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى، وتنظمه الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضاف أن العمل والتكسُّب وحفظ البدن والترفه بالنعم واستخراج ما فى الأرض من خيرات واستصلاحها وسد حاجات الناس المعتبرة وتجنب الفساد والإفساد "كل ذلك ونحوه هو من الإصلاح".

وأوضح المفتى أنه يُعبَّر عن ذلك وغيره فى الاصطلاح الحديث بـ"التنمية المستدامة" وهو مصطلحٌ يدل على عملية تغيير شاملة لشتى جوانب الحياة من أجل خدمة الإنسان وتحقيق آماله وغاياته؛ فالتنمية فى معناها الشامل تعنى بناء مشروعٍ حضارى متكاملٍ يتوافر فيه التكامل والتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار إلى أن هذا المفهوم المعاصر والإسلامى قد تكامل فى رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة؛ ففى عهد فخامة الرئيس السيسى تُقدِّرُ الجمهورية الجديدة قيمة الإنسان وتجعل من المواطن المصرى الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثَم كانت مبادرات فخامة الرئيس المتعددة فى مجالات الصحة والتعليم ومكافحة الفقر والقضاء عليه من أعظم المنجزات التى تسعى نحو توفير حياة كريمة للمواطن المصرى باعتباره ركيزة أساسية فى عملية التطوير الشاملة التى تقوم بها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال: "لا يُظَن أن التنمية المستدامة طريقٌ معبَّدٌ سهلٌ، بل هو مَعَبَرٌ مليء بالمعوِّقات التى لا بد من القضاء عليها؛ وأحد أهم هذه المعوقات يتمثل فى الزيادة المُطَّردة فى عدد السكان؛ فإنها كما تُعد عقبةً فى طريق تحقيق النمو الاقتصادى تُعد كذلك سببًا مباشرًا فى الفقر والجهل والمرض".

وأكد أن القضية السكانية قضية أمن قومى لها تأثير سلبى مادى وبدنى ومعنوى كبير على الأبوين والأولاد فضلًا عن المجتمع؛ والشريعة إنما تهدف إلى مجتمع قويةٌ أفرادُه بدنيًّا وخُلقيًّا وعلميًّا وثقافيًّا وروحيًّا؛ فالإسلام لا يقصد مجرد وجود نسلٍ كثيرٍ لا قيمة له ولا وزن، وإنما يُريد نسلًا قويًّا، موضحًا أنه ليس للإسلام غرض فى كثرة النسل إن كان يؤدى إلى الجهل والفقر والمرض وعدم الرعاية؛ قال عليه السلام: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا: أو من قِلَّة نحن إذن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم حينئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل.

وشدَّد على أن قضية محاربة الانفجار السكانى تُعد إحدى أهم القضايا التى تحتاج إلى رفع درجة الوعى والإدراك لدى المصريين، حيث أصبح المواطن مدركًا تمامًا للعواقب الوخيمة التى تنتج عن الزيادة السكانية غير المنظمة.

وأشار المفتى إلى ضرورة تكاتف الجميع لحل القضية السكانية، والدولة وإن قامت بدورها فى سبيل ذلك فإن هذا الدور لا يتم إلا بوعى وعمل طوائف المجتمع أفرادًا وجماعات ومؤسسات، وتأتى على رأسها منظمات العمل الأهلى باعتبارها أهم المؤسسات التى تُسهم إسهامًا كبيرًا فى جمع شمل الدولة المصرية تحت راية واحدة هى راية الوطن العزيز مصر، وأيضًا تسهم إسهامًا كبيرًا فى مواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، وهى تسعى إلى تحقيق مشروعها العظيم مصر الحديثة.

وتابع: "ولما كان من أهم آليات التصدى للقضية السكانية التوعيةُ بمخاطرها والحث على تنظيم النسل وتوفير الدعم اللازم لاستخدام وسائله ومشاركة مؤسسات الدولة فى تنفيذ خططها الاستراتيجية فى هذا الصدد؛ كان ذلك من أهم أدوار منظمات العمل الأهلى، ولا يتم ذلك إلا بوضع آليات تنفيذية مبنية على رؤية عميقة ودراسات دقيقة بطريقة علمية حديثة ووسائل منهجية تتجاوز مرحلة المشاركة المجردة فى تنفيذ الخطط الموضوعة إلى مرحلة المشاركة فى الرصد والتحليل ومتابعة جميع جوانب القضية السكانية وآثارها وأسبابها الاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف أن أولى خطوات تفعيل دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للقضية السكانية هو العمل على بناء الوعى المجتمعى اللازم للتصدى لهذه القضية، وينطلق هذا البناء من تحديد أهداف التوعية بالقضية السكانية، ويمكن بيانها فى أمور:

الأول منها: خلق الإدراك وزيادة الوعى بالقضية السكانية، يليه إمداد أفراد المجتمع بالمعلومات المُختلفة عن وسائل التصدى للانفجار السكانى، والثالث: الحثُّ على مُشاركة أفراد المجتمع فى التصدى للقضية، ثم إكساب الفرد المعلومات والمهارات المختلفة ليكون معاونًا لمنظمات العمل الأهلى فى التصدى للقضية السكانية.

وأوضح المفتى أنه من هنا يأتى أوان الانطلاق لتنفيذ البرامج التوعوية حول اتخاذ الوسائل اللازمة للمشاركة فى الحد من الزيادة السكانية من خلال زيادة الوعى بين أفراد المجتمع، والتثقيف الأسرى بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من المشاركة فى ذلك، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة فى جهود التوعية بخطورة القضية، وتقديم خدمات المشورة والدعم، واتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للعمل المبكِّر على التوعية بالقضية واتخاذ الوسائل اللازمة للحد من الزيادة السكانية، وتنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة.

وأكد أنه ينبغى فى هذا المقام على منظمات العمل الأهلى التعاون مع المؤسسات المعنية لتطوير الخطاب الإعلامى والدينى وتنميته فى مجال التصدى للقضية السكانية وتشجيع الإعلاميين والخطباء على تناول هذه القضية، وبخاصة الكوادر المؤهَّلة والقادرة على ذلك، مع زيادة دعم وتشجيع البرامج الإعلامية للحث على تنظيم النسل ووضع البرامج التنفيذية المعاونة على ذلك، وعقد دوراتٍ تدريبيَّةٍ متطورة للإعلاميين والخطباء فى مجال التوعية بالقضية السكانية تركز على كشف السلبيات التى تلحق الفرد والمجتمع.

كما ينبغى لها التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر التوعية والثقافة بين الطلاب فى المدارس وتعريفهم بسلبيات الزيادة السكانية ووسائل التصدى لها.

وقال: "إن العمل الأهلى المنظَّم للتصدى لهذه القضية سوف يقضى على هذه المشكلة من جذورها، ويدعم جهود الاستقرار المجتمعى فى وطننا، وسوف يوفر علينا كثيرًا من المشكلات الاجتماعية والخسائر الاقتصادية؛ إضافةً إلى ما سوف يؤدى إليه من دفع عجلة التنمية والإصلاح الاقتصادى الذى يعود بالرخاء على الشعوب والأفراد."

وشدد مفتى الجمهورية على أن تنظيم النسل يُعدُّ حلًّا أكيدًا فى هذا العصر للزيادة السكانية، وعليه تقوم المصلحة التى هى مصدرٌ من مصادر التشريع، وهو طريق لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يتعارض تنظيم النسل مع الإيمان بالقضاء والقدر ولا يُعدُّ اعتراضًا ولا تدخلًا فى قدر الله تعالى؛ لأن تنظيم النسل ما هو إلا لونٌ من مباشرة الأسباب التى أَمَرنا الله تعالى بمباشرتها لتنظيم حياتنا، مؤكدًا أن تنظيم النسل لا يتعارض مع ما جاء فى القرآن الكريم من النهى عن قتل الأولاد خشية الفقر؛ فهذا التشريع متعلق بقتل النفس أو قتل الجنين الذى له روحٌ مستقرة، ولا يمكن أن يكون حجةً أو أساسًا للقول بأن القرآن الكريم ينهى عن تنظيم النسل؛ كما أن تنظيم النسل لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: «تناكحوا تكاثروا فإنى مباه بكم الأمم يوم القيامة»؛ فالحديث فيه الحض على الزواج والنهى عن العزوف عنه، ثم إن التباهى إنما يكون بالقوة والكيف الذى تتمتع به الذرية عن طريق توفير الرعاية والعناية الكافية.

واختتم مفتى الجمهورية كلمته بقوله: "إنه لا شك أن النهضة المصرية وتحقيق رؤية الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة بالعمل الدءوب وَفقًا لتخطيطٍ حكيمٍ لن تتحقق إلا بتشكيل وعى شامل فى المجتمع؛ وذلك لأن العلاج الناجع فرع الوعى الرشيد، ومؤسسات تكوين الوعى تلعب دورًا حيويًّا فى توعية المواطن بخطورة الانفجار السكانى وأهمية مساندة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ ومن هنا تظهر أهمية مثل هذه المؤتمرات التى تُعدُّ أداةً فعالة للتوعية بالطريق الأمثل لسعادة الدنيا والآخرة".