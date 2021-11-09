وزارة الصحة تكشف 3 عادات سيئة تؤدى إلى الإصابة بالأمراض المزمنة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 عادات سيئة، يجب تجنبها للحماية من الإصابة بالأمراض المزمنة، وتتمثل العادات فى استهلاك التبغ والكحول والخمول وعدم النشاط والرياضة وكذلك التغذية غير السليمة.
وقالت وزارة الصحة والسكان موجهة حديثها للمواطنين في منشور اليوم: احم نفسك من الأمراض المزمنة وتجنب هذه العادات السيئة.
وتابعت: يمكنك التوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي للكشف والعلاج مجانًا.
وأشارت: يمكن التعرف علي أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر مضيفة أن التطبيق يوفر كل البيانات عن المبادرات الرئاسية .
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