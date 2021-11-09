شيخ الأزهر يعزي النيجر في ضحايا حريق بمدرسة للأطفال

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة النيجر، قيادة وشعبا، في ضحايا الحريق الذي نشب أمسِ الاثنين، في إحدى المدارس بمدينة "مارادي" الواقعة جَنُوب النيجر، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأطفال.
كما تقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا الله أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصَّبر والسلوان، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
لقي 26 طفلا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات حتفهم الاثنين في حريق اندلع في مدرستهم في مارادي بجنوب النيجر، كما قال حاكم المنطقة شايبو أبو بكر لوكالة فرانس برس.
وأضاف الحاكم "لدينا حتى الآن 26 وفاة و13 إصابة من بينها أربع إصابات خطرة"، موضحا أنهم تلاميذ في المرحلة الإبتدائية"تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات".
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