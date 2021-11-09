/660466/ضبط-شخص-لقيامه-بممارسة-نشاط-إجرامي-في-مجال-الاحتيال-الإلكتروني

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني، من أثناء قيامه بإنشاء صفحة تجارية إلكترونية لبيع وشراء البضائع المستوردة من الخارج، بمساعدة أشخاص «هاكرز» من الخارج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل واقعة قيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاحتيال الإلكتروني، من خلال قيامه بإنشاء صفحة تجارية إلكترونية لبيع وشراء البضائع المستوردة من الخارج، وكذا تصدير البضائع من داخل البلاد، ويقوم من خلال ذلك بإثبات العديد من العمليات الصورية الخاصة بعمليات البيع والشراء على الموقع الإلكتروني الخاص بشركته.

هاكرز خارج البلاد

واتفق المتهم مع عدد من الأشخاص «الهاكرز»، الموجودين خارج البلاد، والذين يقومون بإرسال مبالغ مالية ضخمة مسروقة من بطاقات ائتمانية لعدة بنوك أجنبية على أساس أنها ثمن عمليات الشراء الصورية، حيث يقوم بتسييل تلك المبالغ ويتقاسمها معهم عبر المحافظ الإلكترونية المشتركة بينهم، وقد وصلت حصيلة تلك العمليات مبلغ مليون جنيه مصري.

بعد تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف المذكور وضبطه بمكان إقامته، وبحوزته «هاتفان محمولان، وجهاز حاسب آلي ولاب توب، ومبلغ مالي»، وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزته، اتضح احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم الإلكترونية.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الصوفي بالفيوم، عثور الأهالي على طفلة رضيعة أثناء سماع صراخها بإحدى الجناين أمام كوبري أبو غرب بالصوفي وقام أهالي المنطقة بالاتصال بشرطة النجدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سيدة تلقي طفلة رضيعة بإحدى الجناين دون ملابس بحي الصوفي بالفيوم

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إشارة من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بالعثور على طفلة ملقاة بإحدى الجناين بحي الصوفي.

طفل حديث الولادة

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسة الرائد حسين فؤاد رئيس المباحث إلى مكان الواقعة وأتضح من خلال المعاينة الأولية للواقعة بإنه طفل حديث الولادة من النوع أنثى.

فحص الكاميرات المراقبة

قامت أم وبنتها والام كانت تخفي الطفل في ملابسها وقامت بإلقاء الطفل في الجنينة أمام منزل أبو غرب بالصوفي وأكد رئيس مباحث القسم بعد مراجعة الكاميرات المراقبة بالمنطقة بأن الذي ألقي الطفلة سيدة ترتدي حجاب وتصطحب ابنتها لمساعدتها في التخلص من الطفلة ويتم مراجعة خط سيرهما عن طريق الكاميرات المراقبة لمعرفة شخصيتهم.

إعطائه كافة التطعيمات اللازمة

وعلى الفور تم نقل الطفلة إلي المستشفي العامة بالفيوم قسم الرعاية الصحية للكشف علي الطفل والاطمئنان ورعايته وإعطائه كافة التطعيمات اللازمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة بإرسال تقرير مفصل بالتحريات وإيداع الطفل باحدي دار الرعاية بعد الاطمئنان والكشف علي صحته.