بالصور.. انضمام صلاح والنني للمنتخب قبل التوجه غدًا إلى لواندا

/660469/بالصور--انضمام-صلاح-والنني-للمنتخب-قبل-التوجه-غدا-إلى-لواندا

انضم صباح اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح ومحمد النني ، حيث شاركا في التدريبات الصباحية التي أقيمت بأحد القاعات المتخصصة بمقر اقامة المنتخب ببرج العرب، وبذلك تكون صفوف الفريق قد اكتملت قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ( بتوقيت القاهرة ) ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب إلى برج العرب في اليوم التالي للمباراة استعدادًا للقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كشف سابقًا عن طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

فيما أعلن عن تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي-محمد أبو جبل-محمد صبحي -محمود جاد

الدفاع: اكرم توفيق -أحمد فتحي – احمد حجازي – احمد ياسين -ايمن اشرف- محمود علاء- احمد فتوح- محمد حمدي – محمود حمدي "الونش".

الوسط:محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية – امام عاشور -عبد الله السعيد – مصطفى فتحي

الهجوم:عمر مرموش – محمد شريف – أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد- مروان حمدي – محمد صلاح – محمد مجدي "أفشة".

يتوجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجاري على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المرتقبة بين المنتخبين يوم 12 من نفس الشهر في تصفيات كأس العالم 2022.

العمل بالدوري المصري

وعن تلقيه عروضًا للعمل في الدوري المصري: "سمعت بعض الأحاديث، لكن في اللحظة الحالية ليس هناك شيء، بالطبع الدوري المصري من أقوى دوريات إفريقيا، وبالنسبة لي سيكون من الممتاز أن أعمل به، لكن لا يوجد عرض رسمي".

واختتم: "بدون نقاش منتخب مصر من أقوى ثلاث منتخبات في إفريقيا، ليس فقط بتاريخه ولكن بعد أن أظهروا قوة وتعاقدوا مع مدير فني له تاريخ كبير ويتمتع بخبرات جيدة، إلى جوار السنغال والمغرب، والجزائر أيضا لديها لاعبين على مستوى عال".