/660470/بدء-اجتماع-صحة-النواب-لمناقشة-قانون-مواجهة-الأوبئة-والجوائح

انطلق منذ قليل الاجتماع المشترك للجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، بحضور وزير شئون المجالس النيابية .

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائبة لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية وأشار الدكتور أشرف حاتم بحسب ما رصد دوت الخليج أنه سيتم عرض خلال مناقشة مشروع القانون النص كما ورد من الحكومة والنص المقترح من اللجنة . وأكد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرا إلي وجود بعض التعديلات سيطرحها خلال المناقشات. ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

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