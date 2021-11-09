/660471/حماده-المصري-لا-استطيع-التأخر-عن-خدمة-الإسماعيلي

أكد حماده المصري رئيس اللجنة الفنية الجديدة بالنادي الإسماعيلي، سعادته بثقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي، مشدد أنه لا يستطيع التأخر عن خدمة النادي لعبور تلك المرحلة الصعبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعيين لجنة فنية جديد يترأسها حماده المصري، والتي تضم في عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر.

وأشار المصري، إلى أن هناك عدة ملفات سيبدأ العمل بها، على رأسها المدير الفني وجهازه المعاون الذى سيتولى زمام الأمور خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيتم تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عالِ لصناعة الفارق في نتائج الفريق في مختلف المسابقات التي يخوضها.

وتابع نجم الإسماعيلي الأسبق: «وضعنا خطة أيضًا لقطاع الناشئين من أجل تطويره بشكل تدريجي وعودته لأهم مميزاته كمصدر أساسي لتدعيم الفريق الأول بلاعبين واعدين من أبناء النادى المخلصين».

واستكمل المصري، أنه تم البدء فى حصر كافة فرق القطاع وترتيبهم بمسابقات الجمهورية، فضلًا عن التعرف على اللاعبين المميزين داخل كل فريق والسيرة الذاتية لدى كل مدرب للوقف على كل كبيرة وصغيره داخل القطاع.

واختتم حديثه، أن المهمة صعبة بكل تأكيد فى ظل حجم الجماهيرية الكبيرة، إلا أن الإسماعيلي بأبنائه المخلصين ومجلس الإدارة الذي يسعى لتوفير كل الإمكانات، فضلًا عن دعم الجماهير الذي سيساعد في تخطي الصعاب وتحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع.

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، واليوم تأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع :محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط :محمود دونجا ، محمد مخلوف

أمامهما : محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم : شكرى نجيب – شيلونجو.