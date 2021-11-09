/660474/الأهلي-يتعاقد-مع-زينة-العلمي-لتدعيم-سيدات-الطائرة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع زينة تامر حازم العلمي، لتدعيم فريق كرة الطائرة لمدة٤ سنوات مقبلة. وقال عبد القادر إن النادي أتم تعاقده اليوم الثلاثاء، مع زينة تامر حازم العلمي لمدة ٤ سنوات مقبلة قادمة من نادي الصيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي وقع اختياره على زينة العلمي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم.

وأكد رؤوف عبد القادر أن زينة تمثل إضافة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي خاصة أنها إحدى العناصر المميزة في صفوف المنتخب الوطني.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.